「カプセルトイ（ガチャガチャ・ガシャポン）」は、日本の文化として長い歴史を持ち、子どもから大人まで幅広い層に愛されています。しかし、近年その価格が大きく変化していることに気づいている方も多いでしょう。 現在では1回1000円という高額商品も登場しているカプセルトイについて、本記事では、カプセルトイの進化と価格変動の背景についてまとめました。 カプセルトイの歴史と変遷 カプセルトイの原型は、18