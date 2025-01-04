新しい年を迎え、おめでたいニュースが飛び込んできた。WEST.の桐山照史（35）が、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子（36）との結婚を発表したのだ。近年、結婚発表が相次いでいるSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントだが、ちょうど1年前、同所属のトップアイドル・KAT-TUNの亀梨和也（38）とのおめでたいニュースが報じられた元局アナ女優。あれは一体どうなったのだろうか――。2024年の元日に各スポーツ紙で亀梨との熱愛が報