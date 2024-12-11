パドレスダルビッシュ有投手が１０日（日本時間１１日）、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「全然帰ってくれない。。」とつづり、元日本ハムの杉谷拳士氏がワイングラスを傾ける写真を投稿した。杉谷氏は数時間前に自身のＸで「最高の時間になりました。。ダルさんありがとうございます。。」「たくさんお話伺いましたので乞うご期待」などと連続投稿。パドレスの本拠地ペトコ・パークや、ダルビッシュとの２ショット写真を