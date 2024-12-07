ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÊ£¿ô¤Î°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¡¢°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»àÂÎÂ»²õ¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Î¤Ï¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË31ºÐ¤È°û¿©Å¹Å¹Ä¹¤ÎÃË27ºÐ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤Î19ºÐ¤Î½÷¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£3¿Í¤Ï¤³¤È¤·6·î¤´¤í¤«¤é10·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È°äÂÎ¤Ï6·î²¼½Ü¤´¤í¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆ£»Þ»Ô¤Î»³ÎÓ¤ÇÈ¯¸«¤µ