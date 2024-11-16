元NHK職員で、2013年に「NHKから国民を守る党」を設立し党首も務める立花孝志氏。そんな彼だが、国民民主党代表の玉木雄一郎氏の不倫に関する“ある発言”がネットで議論を呼んでいる――【写真あり】「39歳なんだから…」小泉みゆきが玉木氏との逢瀬に履いた激安スカート玉木雄一郎氏の不倫報道に言及11日に自身のXを更新した立花氏が言及したニュースは、国民民主党代表の玉木雄一郎氏とタレントとの不倫報道だ。投稿では