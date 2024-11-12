夫婦の門出を祝う結婚式は、お世話になった親族や友人などにこれまでの感謝を伝える大切なイベントですよね。一度に大人数を招いて行う大イベントだからこそ、時にはトラブルが起きてしまうこともあるでしょう。今回は入籍から約1年後、前代未聞の結婚式を行ったという奈津さんから、当時の話を聞きました。今回お話を伺った奈津さん（仮名・29歳）と夫の祐樹さん（仮名・29歳）は大阪で生まれ育った夫婦。2人共交友関係が広