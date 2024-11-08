紅茶ブランド「リプトン」と「3COINS」が初コラボレーションし、「3COINS」のプライベートブランド「おかしもん」から紅茶のパウダーが入った味わい豊かなスイーツ全15種が、11月11日（月）に、全国の「3COINS＋plus」店舗及び原宿本店で発売される。【写真】ついカゴに入れちゃうやつッ！「リプトン」×「3COINS」初コラボスイーツ一覧■ティータイムのおともに今回登場するのは、リプトンのティーパウダーを使用したミルク