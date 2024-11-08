2024年10月に売れたクルマは？日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は2024年11月7日、2024年10月の車名別販売台数ランキングを発表しました。10月に乗用車1位となった「ヤリス」（改良前モデル）自販連は登録車（5ナンバー／3ナンバー）ランキング、全軽自協は軽乗用車のランキングをそれぞれ発表しています。【画像】「えっ…」 これが今超人気の「最新乗用車」です！（81枚）発表され