スポーツシューズのトップメーカー・米ナイキが業績不振に陥っている。立教大学ビジネススクールの田中道昭教授は「直営店やEC（電子商取引）での販売に注力し、小売店への卸を大幅に減らしたことが理由のひとつではないか」という――。写真提供＝Jakub Porzycki／NurPhoto／共同通信イメージズ2024年5月28日、フランス・ニースの店舗で見かけたナイキのシューズとロゴ - 写真提供＝Jakub Porzycki／NurPhoto／共同通信イメージズ