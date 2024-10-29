11月2日（土）から京都・南座で始まる『Journey into KABUKI～Appreciation and Experience～／歌舞伎への誘い～鑑賞と体験～』。「「鑑賞」だけで終わらない、「体験」する歌舞伎」をコンセプトに、演目の鑑賞に加え、歌舞伎にまつわる体験やワークショップが楽しめる公演だ。これに先駆け、10月23日（水）には小道具の体験会と中村梅乃、片岡千次郎との交流会が南座で行われ、京都市国際交流協会