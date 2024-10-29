KAT―TUNの亀梨和也（38）が、29日放送のTBS「ラヴィット!」（月〜金曜前8・00）に生出演。2005年に放送されたヒットドラマ「野ブタ。をプロデュース」の“修二”になりきり、反響を呼んでいる。亀梨は、火曜レギュラーの「SnowMan」宮舘涼太の横に座って登場。宮館と2人の料理コーナー「亀舘クッキング」が始まると、「野ブタ。」の“修二と彰”になりきり、チンピラと戦う芝居も披露した。「昨夜台本が届いて衝撃を受け