アジア最終予選の日本戦視聴巡り…豪州ファンが怒りの声10月15日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選第4節・日本対オーストラリアの一戦（1-1）の中継を巡り、オーストラリアでは視聴方法である問題が起きていた。海外メディアは「オーストラリアのサッカーファン、衝撃的なテレビ中継に怒りを爆発」とその詳細を伝えている。英紙「デイリー・メール」によると、埼玉スタジアムで行われたこの一戦に関して、