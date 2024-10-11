7人組男性アイドルグループ「なにわ男子」メンバーの西畑大吾が、ライブ中に発した「これからは絶対遅れんなよ！」という言葉が、物議を醸している。10月6日、なにわ男子のライブツアー新潟公演がおこなわれたが、この際に開演が20分ほど遅れたという。現地で観覧したファンによると、会場内で渋滞が発生し、多くの客が開演時間までに座席に着けなかったことが、遅延の理由だという。「会場内の導線のわかりづらさや、スタッ