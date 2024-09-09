矢口真里のLINEをチェックしたところ、辻希美LINEアカウントに衝撃のステータスメッセージを発見。有吉弘行やヒコロヒーらが「すごいね！やっぱり」「ぬかりない！」と辻の徹底したプロ根性に感心した。【映像】衝撃の辻希美LINE“ステータスメッセージ”9月8日（日）、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送。矢口真里がターゲットになり、「動いてないLINEグループ3分以内に既読にできるかQ」が