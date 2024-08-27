医療法人社団アブラハムクラブ〈TDB企業コード：880213127、資産の総額0円（債務超過額2億2741万円）、都城市年見町23-12〉は、8月23日に宮崎地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全・監督命令を受けた。申請代理人は三森仁弁護士（あさひ法律事務所、東京都千代田区丸の内2-1-1、電話03-5219-2011）ほか2名。監督委員には、年森俊宏弁護士（年森法律事務所、宮崎市旭1-7-12、電話0985-20-5526）が選任されている。当法人は