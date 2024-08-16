堀江貴文氏が、自身のYouTubeチャンネルで「青汁王子・三崎優太さんがSNSを騒がせている件について解説します」と題した動画を公開。動画の中で堀江氏は、青汁王子が一文無しになったという原因や、その経緯について詳しく解説した。動画の中で堀江氏は、青汁王子が日経平均株価の暴落により「信用取引の悪魔的な仕組み」に巻き込まれたことを指摘。「信用取引は、現物株取引とは違ってレバレッジが掛けられるんですけど、このレバ