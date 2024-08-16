暑い夏に欠かせない水分補給。マイボトルは浸透しつつありますが、毎日持っていくのが面倒で、コンビニでお茶を買ってしまうという人も少なくないでしょう。 ただ毎日ペットボトル飲料の購入をする場合と自分で飲み物を準備する場合とで、どれだけの価格差があるのか気にしたことはありますか。 そこで本記事では108円のお茶ペットボトルを購入した場合と、自分でお茶を作って水筒に入れた場合とではいくら違ってくる