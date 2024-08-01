2024年8月1日、大阪市のベーカリー「クックハウス」（運営会社：ダイヤ）が新商品を発売した。「パインアメパン」である。同じく大阪に本社を構えるパイン社の「パインアメ」とコラボし、甘酸っぱくてジューシーな黄色いリング型のパンが誕生。プレスリリースによると、「実は本社同士がとても近い」という両社。クックハウス社員の「パインアメさんとぜひコラボしたい！」という熱い思いがきっかけでコラボレーションが実現した。