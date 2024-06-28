今回、Ray WEB編集部は職場の上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・理玖は新卒で今の会社に入社。なにも不満なく過ごしているが、1つ困っていることがあって……？原案：Ray WEB編集部作画：あべニコあわせて読みたい💖よく嫌がらせをしてくるお客さん…しつこいその目的はなに！？・前編