今回、Ray WEB編集部は職場の上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・理玖は新卒で今の会社に入社。なにも不満なく過ごしているが、1つ困っていることがあって……？原案：Ray WEB編集部作画：あべニコあわせて読みたい💖よく嫌がらせをしてくるお客さん…しつこいその目的はなに！？・前編
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- 1. 世界が推す男 キャラの魅力とは
- 2. 生活保護受給する娘を放置する訳
- 3. ミキティはどんな妻? 義母が激白
- 4. 広末の「初体験」にツッコミ殺到
- 5. 東大王 他局から「放送NG」の声
- 6. ニコ動攻撃 露系ハッカーが声明
- 7. 「僕が守る」不倫妻許した芸能人
- 8. 「トイレ行きたい」許可せず失禁
- 9. 父闘病中に…ふしだらな母許せず
- 10. 長瀬が売却? 意外な購入者が判明
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- 1. 生活保護受給する娘を放置する訳
- 2. 紀子さま、愛子さま人気に焦りか
- 3. 職場で公開処刑 医師の爆笑体験
- 4. 石丸氏の当選ある? 堀江氏が言及
- 5. 16歳2人が10階から自転車投下か
- 6. 新聞離れ加速 意外な調査結果も
- 7. 畳屋ラッパー、家業継いだワケ
- 8. ごめんね…80代の母残し家出た娘
- 9. 結婚への布石? 佳子さまに変化か
- 10. 計300万円 妻の借金に夫青ざめる
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- 1. ミキティはどんな妻? 義母が激白
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