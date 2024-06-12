WEST.公式YouTubeより週刊女性PRIME

炎上した「WEST.」のチケット 転売サイトで定価割れが続出し叩き売り状態か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • スタッフとのやりとりで炎上したWEST.について週刊女性PRIMEが伝えた
  • 7月からのドームツアーはプレミアチケット化していた、とアイドル誌編集者
  • しかし、炎上後はチケット転売サイトで定価割れが続出しているという
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