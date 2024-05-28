Ï¡çÖµÄ°÷¡¢ÅÄùõ»ËÏº»á¤È ¡È¾ì³°ÍðÆ®¡É¡Ä¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤º¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¼èºà¤·¤Æ¤Ê¤¤È¯¸À¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éÅÅÏÃ½Ð¤í¡×
¼Ì¿¿¡§Ä¹Ã«Àî¿·
¡ÖÎ¢¶âµÄ°÷¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£¤³¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Î±äÌ¿¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¾®ÃÓÅÔÀ¯¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡6·î27Æü¡¢¡ÖÈ¿¼«Ì±ÅÞ¡¢Èó¾®ÃÓÅÔÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢7·î7ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿Ï¡çÖ»²±¡µÄ°÷¡Ê56¡Ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖÏ¡çÖ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡ÔÏ¡çÖ¤µ¤ó¡£¤Ä¤¤¤Ë´°àú¤ÊÅÔÃÎ»ö¸õÊä¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿±þ±ç¤«¤é¡ÔÅÔÃÎ»öÁªÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É Ï¡çÖ¤¬É´¹ç»Ò¤Ë¾¡¤Æ¤ëÌõ¤Ê¤¤¤À¤í¡Ä¡Õ¤Ê¤É¥¢¥ó¥Á¤Î°Õ¸«¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤â¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤ÏÏ¡çÖ»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö5·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹â²¬Ã£Ç·ÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ粼»ËÏº»á¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â²¬»á¤Ï¡Ø»ä¤ÏÅÔÌ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ù¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²ñ¸«¤Ç¼«Ì±ÅÞÈãÈ½¤äÅÔÀ¯ÈãÈ½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Ï¡çÖ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø¡È¤³¤ÎÀè¡¢»ä¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤é¡É ¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸ì¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄ粼»á¤Ï¡ØÏ¡çÖ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¶·âÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¹¶·âÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÌ±¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÅÄ粼»á¤ÎÈãÈ½¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È!¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÏ¡çÖ»á¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¹¶·âÅª¤¹¤®¤ë¡Ù¡ØÅÔÀ¯¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ï¡çÖ»á¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÔÅÄºê»ËÏº¤µ¤ó¡¢¡ÖÅÔÀ¯¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò»ä¤Î¸øÌó¤È¶¦¤ËÆü¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ô¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼èºà¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÏ¡çÖ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯Ê¸¾Ï¤Ï¤«¤Ê¤êÄ©È¯Åª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ô10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ï»ä¤Î²ñ´Û¤ËÍè¤é¤ì¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï²¿¤âÊ¹¤«¤ºÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Õ¤È¡¢ÅÄ粼»á¤¬¤Ê¤Ë¤â¼èºà¤»¤º¡¢²±Â¬¤À¤±¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÄ粼»á¤Ï28Æü¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤«¤Ê¤ê¤ÎÅÜ¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤À¤«¤éº£Æü¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÄ°÷²ñ´Û¤ÎÏ¡çÖ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡£Ä¾ÄÌÅÅÏÃ¤Ë5²ó¡¢ÂåÉ½ÅÅÏÃ¤«¤é2²ó¡¢·×7²óÅÅÏÃ¤·¤ÆÃ¯¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Èë½ñ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤Ç¤¤ëÂÖÀª¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÏ¡çÖ¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡Ù
¡¡¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ØÏ¡çÖ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼èºà¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ï¡çÖ¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¿´³°¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤Ë ¡È¾ì³°ÍðÆ®¡É ËÖÈ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÏ¡çÖ»á¤ÏÇ¯¾å¤Î¼èºà¼Ô¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£À¯¼£¼èºàÎò30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö»ä¤â¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö2016Ç¯¡¢Ï¡çÖ¤µ¤ó¤ÎÆó½Å¹ñÀÒÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤È¤Ë¼ÁÌä¤¬½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¡çÖ¤µ¤ó¤Ï°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¼ÁÌä¤Ï¡Ø¶òÌä¤Ç¤¹¡Ù¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£»ä¤âÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢µ¼Ô¤¬¡ØÊÌ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¿Ò¤Í¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ù¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡¢Ï¡çÖ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È²÷Âú¡£¤·¤«¤·¼ÁÌä¤òÊ¹¤¯¤È¡Ø¤½¤ì¤ÏÊÌ·ï¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¥¿¥á¸ý¤ÇµÑ²¼¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤äÏÀÇË¸ýÄ´¤¬µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÔËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡ÖÀåË¯±Ô¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¸¬µõ¤µ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£