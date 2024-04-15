水原一平容疑者（左）とドジャースの大谷翔平選手＝2月、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（29）の口座から不正送金したとして、銀行詐欺の疑いで訴追された元通訳の水原一平容疑者（39）が、米大リーグ機構（MLB）から永久追放処分を科される可能性があると14日、全国紙USAトゥデー（電子版）が伝えた。MLBが連邦当局の捜査終了後に大谷選手から事情を聴いて、被害者である同