セクシー女優の霜月るな（33）が1日、X（旧ツイッター）を更新。活動休止中のダウンタウン松本人志（60）への思いをつづった。「ずっと昨日からモヤモヤしてたけど松ちゃんロスじゃない人いるん？松ちゃんロスでしかないよ」と切り出し、「松ちゃんじゃないとテレビ見ても笑えへんずっと待ってるよwaiting for you」とつづった。続けて「#松本ロス#松ちゃんロス」とハッシュタグで書き加えた。霜月の投稿に対し「私もず