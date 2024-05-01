4月14日、木村拓哉（51）が自身のInstagramに〈happy birthday！！〉というメッセージとともに、妻である工藤静香の写真を投稿したことが話題となっている。SNSにおける方針転換は独立への布石にも見えて……。【冨士海ネコ/ライター】＊＊＊【レア写真】SMAP解散当時から“キムタク”だけが浮いていた決定的証拠解散直後、“森君”も集まった忘年会には、木村拓哉の姿だけがなかった木村拓哉さんからは「あえて」というこ