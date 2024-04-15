スマホやパソコンといった電子機器からは、「ブルーライト」と呼ばれる光が発せられており、長時間浴びると眼精疲労の原因になるといわれています。そのため、眼鏡店では、「ブルーライトカット」をうたう眼鏡が売られており、購入を検討したことがある人は多いのではないでしょうか。SNS上では、「ブルーライトカット眼鏡の効果が気になる」「使っているけど、目が疲れにくい」「スマホやパソコンを使うときに着用している」と