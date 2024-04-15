ドジャースの大谷翔平投手（29歳）の口座から不正送金していた元通訳の水原一平容疑者（39歳）。米連邦検察は12日（現地時間11日）に「銀行詐欺罪」で訴追した。最大で禁錮30年の罪――。前編記事『日本人が考えているより実は深刻…「イッペイがしたことは国家を揺るがす重大犯罪だ」！単なる「不正送金」では片づけられない理由』に続き、水原容疑者の裁判の行方について報じる。立場を利用したイッペイの悪質な行為13日（現地時