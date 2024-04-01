悲願の連覇を目指す阪神。開幕を迎え、連敗続きだったオープン戦の“悪夢”から心機一転を図りたいが、岡田彰布・監督（66）の様子が昨季とは違う。【写真】今季開幕前とは大違い満面の笑みで取材を受ける昨シーズンの岡田彰布・監督「そりゃ、去年は勝ってたからよかったですよ。岡田監督も機嫌がよく、“そらそうよ”とか“おーん”の岡田語録がウケてスポーツ紙の名物になりましたから。ただ……」溜息をつきながら、トラ