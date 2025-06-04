2000年に創設された「TRYラーメン大賞」（通称「TRY（トライ）」）は、ラーメンフリークのみならず、業界からも熱い視線を集める“業界最高権威”の賞だ。長年ラーメンを食べ続けているスペシャリストのTRY審査員と名店審査員の計7人が審査して選んだ各店を、毎年1冊のムック本にまとめて紹介している。審査員歴21年目を迎えた青木誠さん（48）は最古参。なぜTRYの審査員になったのか。人生を変えたラーメンとは。「ラーメン王」の