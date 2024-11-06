10月30日、大谷翔平が所属するロサンゼルス・ドジャースが4勝1敗でヤンキースを破り、みごと4年ぶり8度めのワールドチャンピオンに輝いた。現地はもちろん、日本でもお祭り騒ぎ。試合はNHKのBS1とフジテレビが中継した。「NHKは大谷翔平に、グラウンドとシャンパンファイト中の2回、インタビューに成功していました。山本由伸にも2回インタビューしています。一方、フジテレビは、山本には2回インタビューしたものの、大谷には話