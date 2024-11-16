《今回、ワールドチャンピオンの余韻が残っているなか、このような騒動でご迷惑をおかけしたくなかったので、本日のご説明となりました。関係者各位にご心配ご迷惑をおかけしましたこと、ご覧になり不快な思いをさせてしまった皆様に深くお詫びいたします》11月8日に自身のインスタグラムでこのように綴ったのは、元巨人で野球評論家の元木大介氏（52）。今年の2月にドジャース・大谷翔平選手（30）の愛車をインスタグラムで公開し