歩行中に接触した相手から「スマホが落ちて傷がついた」として、修理費用を支払うようにすごまれた--。「泣く泣くお金を支払ったが、どう対処すべきだった？」そんな相談弁護士ドットコムに寄せられています。相談者によると、横断歩道を歩いていた時、通行人と手が触れ、相手が持っていたスマートフォンと財布が道路に落ちました。すると相手は「社長のモノだから修理費を半分もて」「落ちたスマホに傷がついた」などと、修理