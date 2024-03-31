３１日は太平洋側を中心に気温が上がり、東京都心では２８・１度を観測。３月の観測史上最高記録を更新し、今年初めての夏日となった。気象庁によると午後３時４０分までに、甲府市と東京都府中市で２８・６度、練馬区で２８・５度を観測するなど、関東甲信を中心に各地で夏日となった。