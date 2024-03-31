半導体受託製造最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）と九州大が、半導体関連の人材育成と共同研究を目的とした包括的連携の覚書を締結することがわかった。ＴＳＭＣによる講座を九大で開いたり、先端技術の研究で協力したりすることを目指す。ＴＳＭＣが熊本進出を決めた後、国内の大学と協力の覚書を結ぶのは初めてとなる見通しだ。九大関係者が明らかにした。覚書は４月中にも締結し、半導体産業の活性化に向けて全面協力す