3月中旬、X（旧：Twitter）で話題になっていた都内小学校のホームページ。あるユーザーが母校のホームページを見たところ“異変”が起きていたという。【写真】「アリなんですか？」賛否となった校長の“ピクサー風”顔画像東京都内の区立小学校の《学校長挨拶》のページに掲載されている校長先生の顔写真が“ピクサー風”に加工されたアニメ風の女性キャラクターの画像になっていたという。校長自らが真意を説明！これを見