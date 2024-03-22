見た瞬間「記憶に残る」!? 斬新「ヴェルファイア」が登場2024年3月9日から10日までポートメッセなごや（愛知県名古屋市）で開催されたカーイベント「名古屋オートフェスティバル2024」で、個性強めなトヨタ「ヴェルファイア」のカスタムカーが展示されていました。とにかくフロント部分が目を惹くこのヴェルファイアは、どのようなクルマなのでしょうか。ド迫力！ ベース車が判別できないほどの“強面”マスクが凛々しいトヨ