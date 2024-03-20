特別協力した絵本が発売米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が特別協力した絵本「野球しようぜ！大谷翔平ものがたり」（世界文化社）が20日に発売。売り上げの一部は日本赤十字社に寄付されるとのことで日本ファンの間でも話題になっているが、ネット上はタイトルから「それは中島の専売特許だろw」といった国民的アニメを連想する声が上がっている。表紙にはボールとバットを持ち、ドジャースのユニホームを着た大谷の姿。