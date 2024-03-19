車体を大きく揺らし、蛇行運転を繰り返すのは、高級外車「ポルシェ」。その執拗（しつよう）なあおり運転の一部始終を、ドライブレコーダーが記録していた。動画の投稿者があおり運転に遭遇したのは、片側2車線の国道を走っていた時のこと。画面右から現れた問題のポルシェは、車の後ろに急接近すると、左へ、右へ大きく車体を揺らし、蛇行運転を繰り返す。さらに、車を追い抜き前に出ると、進路をふさぐように目の前に割り込んで