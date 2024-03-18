韓国語OK？」と確認した記者が英語で質問し、笑いが止まらなくなったドジャース大谷翔平投手の切れ味抜群のツッコミが話題となっている。16日に韓国・ソウルの高尺スカイドームで記者会見に臨むと、韓国の記者が「韓国語OK？」と確認。大谷らが翻訳機を耳につけると英語で質問しはじめ、一同はきょとん顔。笑いが止まらぬ展開に「コントかな？」との声があがっている。会見では真美子夫人についての質問も受け「ここで言う