今週、通信大手のKDDIがローソンの経営に乗り出すと発表しました。今回の連携で楽天が強かった「ポイント経済圏」の戦国地図に異変は起きるのでしょうか?【写真を見る】知って得するコンビニ“ポイ活”、ローソン×KDDIで…楽天一強だった“ポイント経済圏”に異変！？【Nスタ解説】KDDIがローソンにTOB発表ローソンでdポイント使えなくなる？熊崎風斗キャスター： au経済圏拡大の一手ということで、KDDIがローソンにTOB＝