「JFATV」がイラン戦の舞台裏を公開森保一監督率いる日本代表は、2月3日に行われたアジアカップ準々決勝でイランに1-2で敗れ、ベスト8敗退となった。日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル「JFATV」が「Team Cam」でイラン戦の舞台裏を公開。森保監督が敗戦後にピッチ上で発した言葉が明かされている。FIFAランキング17位（アジア1位）の日本は、グループリーグをD組2位（2勝1敗）で勝ち上がり決勝トーナメント（決