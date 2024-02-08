Appleが折りたたみ可能なスマートフォンの試作品を少なくとも2機種開発していると、海外メディアのThe Informationが報じました。Apple Develops a Foldable Clamshell iPhone - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-develops-a-foldable-clamshell-iphoneApple is still working on foldable iPhones and iPads - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/2/7/24064617/apple-foldable-iphone-ipad-rum
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