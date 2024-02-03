2015年の国際親善試合でもあった乱闘騒ぎカタールで行われているサッカーのアジアカップ（杯）で、国際サッカー連盟（FIFA）ランキング17位の日本代表は3日に準々決勝で同21位イランと対戦する。アジアで1位と2位の“頂上決戦”ともいえる戦いは、過去に乱闘騒ぎも勃発した歴史を持つ。前回大会でイランFWサルダル・アズムンが日本選手の顔面鷲掴みにして乱闘騒ぎになったのは記憶に新しいが、その前にもあった日本戦での大暴れ