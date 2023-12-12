¾å¾ì´ë¶È¤Îº£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬80Ëü±ßÄ¶¤È²áµîºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤¹¤ë°ìÊý¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨¤¿´ë¶È¤Ï24.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤Ç¹­¤¬¤ë¾ÞÍ¿³Êº¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â¾ð¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¢¡¤Ê¤¼ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Öº£Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê¿¶Ñ³Û¤Ï80Ëü28±ß¤È²áµîºÇ¹â¡×¡½¡£Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤ï¤ê¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¹âÍÈ´¶¤ÏÈù¿Ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½ÂÃ«ÏÂ¹¨»á¤¬²ò¤­ÌÀ¤«