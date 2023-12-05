カンテレ・フジテレビ系バラエティ番組『ひらけ! パンドラの箱 アンタッチャブるTV』(毎週火曜21:00〜)がきょう5日に放送される。パンサー尾形軍団＝カンテレ提供○■パンサー尾形軍団、ハロウィン直前の渋谷でゴミ拾い当番組おなじみのパンサー尾形率いる尾形軍団が、10月29日の日曜日にゴミ拾いをすべく渋谷の街に降り立った。尾形軍団は過去2回にわたり渋谷でゴミ拾いを行ってきたが、今回はハロウィン直前の日曜ということもあ