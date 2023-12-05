物価上昇などで家計が圧迫されると、副業を考えることもあります。その方法の1つに、メルカリがあります。しかし、生計を立てることを考えた場合はどうでしょうか？ 現実的に、どれくらいの収入を得ることができるのでしょうか。そんな疑問に「All About」フリマアプリ・ネットオークションガイドの川崎さちえがお答えしていきます。 （今回の質問）メルカリで生計を立てることができますか？ 例えば月に30万円の収入を得ることは