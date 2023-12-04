元巨人の江川卓氏（68）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。積極的な戦力補強を行う中日に必要な環境面の改革を進言した。巨人から中田翔、中島宏之、ソフトバンクから上林誠知…。自由契約になった長距離打者の獲得が続いている。江川氏は「点が入れば優勝まである。ピッチャーがいいので」と中日は打線次第で来季順位はガラリと変わると予測した。ただ、ひとつ条件があった。「ソフトバンクみたいに外野席の