俳優の沢尻エリカ（37）が、2月10日〜18日に東京・新国立劇場 中劇場で上演される舞台『欲望という名の電車』で主演を務めることが2日、発表された。芸能活動を再開し、今作で舞台初出演・初主演を飾る。【画像】沢尻エリカと伊藤英明が顔を寄せ…舞台『欲望という名の電車』メインビジュアル2005年にフジテレビ系ドラマ『1リットルの涙』主演で注目され、映画『パッチギ！』では日本アカデミー賞新人俳優賞と話題賞俳優部門を