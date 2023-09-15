アメリカのスーパーマーケットチェーン「トレーダー・ジョーズ（Trader Joe’s）」で、8月に新発売された冷凍の韓国風海苔巻き“キンパ”が、発売開始からわずか1週間ほどで多くの店舗で売り切れて入手できない人が続出し、ネットで話題となっている。この空前絶後のヒットに貢献したのは、TikTokに登場した一人の「韓国人のお母さん」の一言だったそうだ。米ニュースメディア『NBC News』『The US Sun』などが伝えた。【この記事
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