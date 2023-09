アメリカのスーパーマーケットチェーン「トレーダー・ジョーズ(Trader Joe’s)」で、8月に新発売された冷凍の韓国風海苔巻き“キンパ”が、発売開始からわずか1週間ほどで多くの店舗で売り切れて入手できない人が続出し、ネットで話題となっている。この空前絶後のヒットに貢献したのは、TikTokに登場した一人の「韓国人のお母さん」の一言だったそうだ。米ニュースメディア『NBC News』『The US Sun』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

トレーダー・ジョーズの商品はどれも価格がリーズナブルなうえ、アート性の高いパッケージデザインも好評だ。特に食材や料理のトレンドを見極めて次々と開発される、同社の国際色溢れるオリジナル商品には、胃袋をがっつり掴まれたコアなファンが大勢いる。

そんなマーケティングに長けたトレーダー・ジョーズの8月の新発売商品のなかで、3ドル99セント(約590円)の冷凍キンパ(9個入り)は販売直後から爆発的な人気商品となった。米フード関連情報サイト『Eat This, Not That』は、8月17日付の記事で「先週初めに販売が始まった冷凍キンパが、あまりにも早く売り切れてしまい、買い物客は1パッケージを見つけることに苦労している」と紹介している。

一般的なキンパは、ハムや焼き肉、卵焼き、たくあんや味付けされたほうれん草、ニンジンなどがポピュラーな具材だが、トレーダー・ジョーズでは、味付けされた豆腐、ほうれん草、ごぼう、大根、ニンジンを巻き、ベジタリアンでも食べられるようになっている。

ネット上には、この冷凍キンパを手にした様子や食べている場面を写真や動画にして投稿、紹介する人が続々と現れたが、それらの中でも一際注目された一本のTikTok動画がある。

カリフォルニア州出身でフードブロガー兼デジタルクリエイターの韓国系アメリカ人、サラ・アンさん(Sarah Ahn)が現地時間8月15日、自身のTikTokで母親と一緒に試食するシーンを投稿した。

「あら、キンパって、今はそんな風に(冷凍で)売られているの?」と訝しがる母親に、「韓国製なのよ」と伝え、2人で早速食べてみることにしたサラさん。

本場のキンパは室温状態で食べるが、電子レンジで温めるトレーダー・ジョーズの冷凍キンパのパッケージの調理手順を見ながら、母親は「温めるの? 理解できないわ」と嘆く。最初は試食に乗り気ではない表情であったが、いざ一口頬張ってみたところ、「悪くないわね」とまんざらでもない様子を見せた。

動画には、サラさんの母親がもう一切れ手にしたところや、食べきって空っぽになった皿を持っているところも映っていた。それどころか、「(アメリカ国内の)韓国系スーパーのものより好きだわ。スーパーのキンパは美味しくないもの」と述べ、母娘で10点満点のうち7.8点の評価をつけた。

新鮮なキンパや日本の巻き寿司に食べ慣れた人々の間では、若い年齢層でも“冷凍キンパ”の品質や味に疑問を持つ人が少なからずいたようだが、サラさんの動画は1210万回以上の再生回数を記録し、以下のようなコメントが多数寄せられた。

「このお墨付きが欲しかったの!」

「お母さんが“美味しい”って言うなら、私も明日トレジョに行ってきます」

「試しに食べてみる! 手作りにどこまで味が近いか知りたいもの」

「店頭で見かけたけど、試すのを迷ったのよね。また行って買わなくちゃ」

マーケティング会社「MGH」でソーシャルメディア・マーケティングディレクターを務めるライアン・ゴフ氏(Ryan Goff)が『NBC News』に語ったところでは、K-POPやNetflixの韓流ドラマの人気に端を発した韓国の文化が(米国で)ホットなトレンドとなり、そこに食料品の販売を促進するTikTokの力、とりわけサラさんの動画が加わって、キンパ完売の旋風をもたらしたと指摘した。

韓国系エンタメニュースサイト『allkpop』によると、韓国・慶尚北道の亀尾市にある製造元「Allgot」では、8月初旬に出荷された250トンの初回分はすぐに完売し、現在は2回目の出荷の準備が進められているという。

トレーダー・ジョーズ店舗関係者とみられる人物が、海外掲示板サイト「Reddit」に投稿した社内PCモニターの画像にも、次の入荷予定日が10月25日と示されており、噂のキンパを入手するのはもうしばらくお預けになりそうだ。

ちなみにサラさんはフードブロガーだけあって、TikTokには美味しそうな料理をいくつか紹介している。テックインサイト編集部では、食にこだわりがありそうなサラさんからトレーダー・ジョーズの冷凍キンパの味について話を聞くべく取材を申し込んでいるが、現時点で回答は得られていない。

画像は『Sarah 2023年8月15日付TikTok「Rating: its not bad lol 7.8/10!!!」』『allkpop 2023年8月22日付「K-netizens react to Trader Joe’s Frozen Kimbap becoming a viral sensation in the United States」』『holmahdiii 2023年8月17日付Reddit「Kimbap out of stock until 10/25」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)