俳優の山田裕貴（32）が乃木坂46の元メンバーで女優の西野七瀬（29）との交際報道をあっさり認めた。意外な組み合わせに、業界では驚きの声が上がっているという。＊＊＊【写真をみる】「仲良しダブルピース」な山田裕貴と西野七瀬のツーショット7月6日発売の「女性セブン」が報じた2人の交際について、山田は10日深夜放送のラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送）のエンディングで語った